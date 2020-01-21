Москва, 21 января 2020, 20:22 — REGNUM Константин Чуйченко, который во втором правительстве Дмитрия Медведева был его замом и возглавлял аппарат правительства, в новом правительстве Михаила Мишустина станет министром юстиции. Соответствующий указ подписан сегодня, 21 января, президентом России Владимиром Путиным.