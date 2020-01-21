Москва, 21 января 2020, 20:22 — REGNUM Константин Чуйченко, который во втором правительстве Дмитрия Медведева был его замом и возглавлял аппарат правительства, в новом правительстве Михаила Мишустина станет министром юстиции. Соответствующий указ подписан сегодня, 21 января, президентом России Владимиром Путиным.
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Константин Чуйченко стал министром юстиции России
Президент России Владимир Путин предложил на пост председателя правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Кандидат уже встречается с руководством Государственной думы России и парламентскими фракциями, объясняя им свои взгляды и позиции. Тем временем, большой интерес вызывает то, какую структуру нового правительства России предложит Мишустин, кто из старых министров останется на своих постах и какие появятся новые лица. Политики и эксперты делают прогнозы.