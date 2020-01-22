Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 22 января, Совет Думы обсудит законопроект о поправках в правительство РФ, сообщает ИА REGNUM. Парламентарии определят дату обсуждения на заседании.

Законопроект о поправках в Конституцию внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию.

Накануне законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении комитет по госстроительству. При этом документ будет дорабатываться ко второму чтению, в частности, предполагается механизм поэтапного вступления в силу поправок в Конституцию и учет всероссийского обсуждения норм.

Ранее сообщалось, что Госдума может в первом чтении обсудить поправки в Конституцию 23 января. Такую дату предложил профильный комитет Госдумы по госстроительству.

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