Москва, , 20:20 — REGNUM Смена правительства РФ оказалась более масштабной, чем прежде. Об этом 21 января заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»).

«Предыдущий руководитель правительства Дмитрий Медведев работал в этой должности 8 лет. Ясно, что когда он сменился, то предполагается, что смена [других членов правительства] будет более масштабной. Второе, смена правительства пришлась и на предложение президента РФ изменить очень многое в нашей Конституции. В том числе и процедуру назначения членов правительства, — сказал депутат. — Конечно, сейчас назначение членов правительства пройдёт по старой процедуре, но хочется думать, что теперь при подборе министров учитывается то, что депутаты и более широкая общественность будет более придирчиво смотреть за тем, кто же пришёл».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова и и.о. российского вице-премьера Юрий Борисов назначены заместителями председателя правительства РФ.