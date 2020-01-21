Москва, , 20:19 — REGNUM Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова. Соответствующий указ подписал сегодня, 21 января, президент России Владимир Путин.

Про Любимову, помимо того, что она работает в министерстве, известно, что она дочь исполняющего обязанности ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Бориса Любимова. Департамент кинематографии Минкульта она возглавила в январе 2018 года. До этого два года работала на «Первом канале».

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