Тюмень, , 20:19 — REGNUM Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ. Соответствующий указ подписан 21 января 2020 года президентом России Владимиром Путиным.

Валерий Фальков родился 18 октября 1978 года в городе Тюмени. В 1995 году поступил на юридический факультет Тюменского государственного университета, который окончил в 2000 году с отличием. После чего поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил её досрочно. В 2007 году Валерию Фалькову присвоено учёное звание доцента кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ.

В период с 2003 года он был заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ, заместителем директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ, проректором по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ.

21 марта 2013 года был избран ректором ТюмГУ на конференции трудового коллектива.