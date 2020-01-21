Москва, , 20:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал оправдать ожидания президента и населения. Об этом он заявил на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, не простые, предложим все усилия, чтобы их выполнить», — сказал Мишустин.

Он сообщил, что первое заседание правительства должно пройти уже вечером 21 января.

«Благодарим вас за это доверие. Надеемся, что мы оправдаем и ваши ожидания, и ожидания людей», — отметил глава правительства.