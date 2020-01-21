Москва, , 20:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обнародовал список министров, которых он предлагает ввести в новый состав правительства. Соответствующий список был представлен в ходе заседания правительства с участием президента РФ Владимира Путина.

Первым заместителем председателя правительства РФ стал советник президента РФ Андрей Белоусов. Юрий Трутнев остался на посту вице-премьера. Также посты вице-премьеров получили Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Помимо этого, сохранили свои посты вице-премьеров Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Свои посты сохранили министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минэнерго РФ Александр Новак, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минфина Антон Силуанов.

Главой Минздрава стал Михаил Мурашко, главой Минкультуры — Ольга Любимова, главой Минтруда — Антон Котяков, главой Минпросвещения — Сергей Кравцов, главой Минюста — Константин Чуйченко, главой Минспорта — Олег Матыцин, главой Минэкономразвития — Максим Решетников, главой Минкомсвязи — Максут Шадаев, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения — Вероника Скворцова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства Российской Федерации.