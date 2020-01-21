Ла-Пас, , 20:13 — REGNUM Отставку свергнутого президента Эво Моралеса приняло Многонациональное законодательное собрание (парламент) Боливии. Об этом 21 января сказано в сообщении пресс-службы парламента в Twitter.

Парламентом Боливии была принята отставка Эво Моралеса и Альваро Гарсии Линеры с постов президента и вице-президента Многонационального Государства Боливии. Заседание парламента возглавила спикер сената, исполняющая обязанности главы заксобрания, Ева Копа. Она зачитала прошение Моралеса об отставке.

Отмечается, что прошение было принято на фоне протестов со стороны консервативного меньшинства, поддерживающего временного президента Жанин Аньес.

Специалист по конституционному праву Марко Бальдивиесо заявил, что действия парламента не имеют смысла, так как конституционная передача власти временному президенту Аньес произошла меньше двух месяцев назад.

Напомним, экс-президент Боливии Моралес ушёл в отставку под давлением военных после заявления оппозиции о массовых нарушениях во время президентских выборов. Вслед за президентом в отставку ушло и всё высшее руководство страны.

Новые президентские выборы назначены на март текущего года. Моралесу запрещено принимать в них участие в качестве кандидата.