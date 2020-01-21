Москва, 21 января 2020, 20:05 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей, один из них будет работать в должности первого вице-премьера. Соответствующий указ подписал 21 января президент России Владимир Путин.
Согласно документу, первым заместителем премьер-министра будет Андрей Белоусов, ранее занимавший должность советника президента России по экономическим вопросам.
Другими вице-премьерами будут Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
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