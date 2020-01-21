Москва, , 19:58 — REGNUM Представление нового состава правительства России, которое должно было состояться на встрече российского лидера Владимира Путина с главой правительства Михаилом Мишустиным, не состоялось. Первоначально было объявлено, что новый состав правительства будет оглашен на встречу Путина с Мишустиным в присутствии журналистов. Предполагалось, что встреча начнется в 18:40.

Однако в Кремле несколько раз переносили начало встречи.

Теперь же появилась информация о том, что Путин проведет встречу с членами нового правительства непосредственно в Белом доме, куда президент уже выехал.