Киев, , 19:49 — REGNUM Помочь вернуть на Украину 115 человек, которые находятся в местах лишения свободы в РФ, просит Киев у ОБСЕ, сообщила 21 января журналистам уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова во время поездки на линию разграничения в Донбассе обратилась к председателю ОБСЕ Эди Раму:

«Прошу действующего председателя ОБСЕ применить все рычаги влияния с целью восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на родину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января в ЛНР заявили, что Киев сорвал переговоры по новому обмену пленными.

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