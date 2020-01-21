Брюссель, 21 января 2020, 19:24 — REGNUM Военное присутствие американских военных в странах ЕС велико, как никогда, заявил 21 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на профильном заседании в Европейском парламенте.
Читайте также: Наш ответ — в стадии разработки: о планах НАТО заглянуть вглубь России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг 21 января заявил, что у альянса есть новые беспилотники, которые позволят следить за происходящим в России. В РФ отмечают, что в итоге эта тактика вызовет только рост напряжённости и ответные меры со стороны Москвы.
Читайте подробнее: Вынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО
Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО заявили о наличии способных заглянуть вглубь России беспилотников