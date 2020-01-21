Брюссель, , 19:24 — REGNUM Военное присутствие американских военных в странах ЕС велико, как никогда, заявил 21 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на профильном заседании в Европейском парламенте.

Столтенберг «Сейчас американских войск в Европе больше, чем за многие годы с начала века».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг 21 января заявил, что у альянса есть новые беспилотники, которые позволят следить за происходящим в России. В РФ отмечают, что в итоге эта тактика вызовет только рост напряжённости и ответные меры со стороны Москвы.

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