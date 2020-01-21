Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Инициатива американских сенаторов в ускоренном режиме провести слушания по импичменту президенту страны Дональду Трампа нацелена на то, чтобы скрыть правду, заявила 21 января спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, говорится в её опубликованном заявлении.

Комментируя проект резолюции лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла о том, чтобы дать сутки на аргументацию стороне обвинения и сутки — защите, 16 часов — на опрос сенаторов и четыре часа — на дебаты, Пелоси заявила:

«Лидер республиканцев в Сенате принял решение сокрыть действия президента, а не соблюсти свою клятву конституции».

Спикер нижней палаты утверждает, что резолюция, если она будет принята, «не позволит принять документацию палаты представителей в качестве доказательства на судебном процессе». То есть документ написан, чтобы «скрыть правду от Сената и от американского народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в резолюции Макконнелла сказано, что необходимость вызова дополнительных свидетелей будет определена только в течение четырёхчасовых дебатов, то есть свидетелей могут и не вызвать, если сенаторы не сочтут это нужным.

Напомним, голосование по резолюции, предложенной Макконнеллом, состоится в американском Сенате 21 января.

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