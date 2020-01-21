Москва, , 18:53 — REGNUM Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал рапорт об отставке. Об этом сегодня, 21 января, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, что с поста генерального прокурора ушел Юрий Чайка. Президент России Владимир Путин предложил ему пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Новый генеральным прокурором назначен Игорь Краснов, который до это был заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.