Москва, , 18:48 — REGNUM Российскую академию наук подвергли экзекуции, уверен депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я заметил, что пропали люди, которые выступали оппонентами власти, имели авторитет. Некоторые из них ушли из жизни естественным образом. А некоторые просто растворились где-то, и мы не слышим об их существовании, — сказал Затулин. — Я обратился к министру науки и образования, потому что в Сочи стоит филиал социального какого-то университета, который используется как хостел. Потому что вся эта структура является коммерческой, разветвлённой по России организацией. По-моему, эту структуру возглавляет госпожа Починок. У людей школы нет в этом районе. Они говорят: «Отдайте нам это помещение под школу». Мне [из министерства] пишут пять страниц текста в ответ, где на четырёх и трёх четвертях страницы рассказывается всё, начиная от конституции и зарождения демократии, а в конце пишется, что удовлетворить эту просьбу нельзя. Мне не нравятся эти ответы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доктора политических наук Владимира Слатинова, дальнейшая работа и.о. министра науки и высшего образования Михаила Котюкова находится под большим вопросом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Здравоохранение — один из самых больных вопросов в России»: политолог