Москва, , 18:42 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») надеется, что Юрий Чайка на посту полпреда президента РФ в СКФО воспользуется опытом Александра Матовникова, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Герой России Александр Матовников повысил престиж нашего округа. В отличие от своих предшественников он вместе с семьей жил здесь, в регионе, его дети ходили в местные школы. Он изучал проблемы территорий не по отчетам, а своими глазами. Завел хорошую традицию проводить заседания координационного совета на выезде, по очереди во всех республиках. Надеюсь, Юрий Чайка продолжит этот опыт», — отметила Тимофеева.

Как полпред Чайка еще больше усилит позиции округа, уверена она.

«Прежде всего, Чайка ассоциируется у нас со словом «закон». Он повысит уровень исполнения законов на Северном Кавказе, укрепит порядок и безопасность», — указала депутат.

В целом она считает, что «Юрий Чайка — это сильная фигура для защиты интересов Северного Кавказа».

«У нас особая специфика: сложные межнациональные отношения, высокий уровень безработицы, большое количество социальных проблем. Сохраняются террористические угрозы. Здесь нужен сильный и опытный человек, который будет работать в команде с главами регионов. У Юрия Чайки в округе очень большой фронт работы», — заключила она.

Чайка принял предложение президента РФ о назначении на пост полпреда главы государства в СКФО. Указ будет подписан после решения Совфеда об освобождении его от должности генпрокурора.