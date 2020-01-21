Москва, , 18:31 — REGNUM О попытках НАТО распространить свою деятельность на новые сферы сообщил 21 января журналистам и.о. российского министра иностранных дел Сергей Лавров.

Западный военный альянс открыто работает на рост напряжённости, в том числе и в отношении ядерного оружия.

Лавров «В дополнение к этому НАТО затевает весьма опасную игру по распространению своей оперативной деятельности на две новые среды — космическую и киберпространство».

Также российский дипломат напомнил, что США, занимающие в НАТО главную роль, уже разрушили два важнейших договора с Россией — о ликвидации ракет средней и меньше дальности и по противоракетной обороне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января генсек альянса заявил, что у НАТО появился новый инструмент против России.

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