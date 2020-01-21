Москва, , 18:15 — REGNUM Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак может не войти в состав нового правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания Козак, который во втором правительстве Дмитрия Медведева курировал промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в состав правительства Михаила Мишустина не войдет.

По предварительным данным, Козак перейдет на работу в администрацию президента на должность заместителя главы. Там он будет курировать вопросы взаимоотношения со странами СНГ, а также экономическую интеграцию и ЕАЭС.