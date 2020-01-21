Бишкек, , 18:13 — REGNUM Киргизия объявила в розыск шесть граждан Таджикистана, принимавших участие в конфликте, произошедшем в ночь с 9 на 10 января 2020 года на киргизско-таджикской границе. Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил замминистра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов, передают киргизские СМИ.

Читайте также: В Киргизии митингующие требуют вернуть губернаторов и уволить вице-премьера

По словам милицейского чиновника, разыскиваемые киргизскими правоохранителями таджикистанцы проживают в одном из районов близ киргизско-таджикской границы. В розыск их объявили за провоцирование пограничного инцидента, закончившегося стрельбой.

Каниметов также отметил, что министерство внутренних дел Таджикистана тоже объявило в розыск своих граждан, подозреваемых в том, что они бросали камни в принадлежащие киргизстанцам автомобили и пытались поджечь дом гражданина Киргизии.

Читайте также: Таджикистан и Киргизия договорились не рассказывать СМИ о границе