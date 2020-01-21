Киев, , 18:11 — REGNUM Украина отказалась от идеи создавать таможенный союз с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба в ходе конференции «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».

Вместе с тем, он заявил, что Украина хотела бы максимально упросить таможенные процедуры, чтобы позволить товарам максимально упрощённо проходить через границу.

Кулеба подчеркнул, что данные упрощения коснутся, прежде всего, авторизованных экономических операторов на основе законов, принятых в 2019 году.