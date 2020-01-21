Ашхабад, , 18:10 — REGNUM Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о снятии Непеса Бяшимова с поста заместителя председателя госконцерна «Туркменгаз». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Бяшимова уволили «за допущенные недостатки и как не справившегося с возложенными на него обязанностями».

Вместо него должность заместителя главы «Туркменгаза» займет Бердимырат Аманов.

Также стало известно о том, что президент Туркмении освободил Гурбанмаммета Искенова с поста заместителя председателя госкорпорации «Туркменгеология» — тоже с формулировкой «за допущенные недостатки и как не справившегося с возложенными на него обязанностями».

Вместо него должность заместителя председателя «Туркменгеологии» по буровым работам занял Мердан Розыев.