Душанбе, , 18:07 — REGNUM Сумангул Тагойзода освобождена от должности министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Указ сегодня, 21 января, подписал глава государстваЭмомали Рахмон.

Как отмечается в опубликованном документе, решение принято в связи перехода Тагойзода на другую работу.

Напомним, что Сумангул Тагойзода входит в список кандидатов в депутаты нижней палаты парламента от правящей Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ).

Также сегодня же глава Таджикистана назначил на освободившуюся должность Гулру Джабборзода.Обоим указан предстоит быть утверждёнными парламентом страны.