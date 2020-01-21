Махачкала, , 18:30 — REGNUM Вероятное назначение бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки на должность полномочного представителя президента на Северном Кавказе похоже на почетное трудоустройство высокопоставленного чиновника. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Дагестана Эдуард Уразаев.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора, а затем предложил ему занять пост своего полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Сегодня, 21 января, стало известно, что Юрий Чайка принял предложение российского лидера.

«После Сергея Меликова (был полпредом в СКФО с мая 2014 по июль 2016 года), который знал регион и старался где-то помочь, где-то проконтролировать ситуацию, Олег Белавенцев (июль 2016 — июнь 2018) и Александр Матовников (июнь 2018 — настоящее время) фактически выполняли в основном церемониальные функции. Назначение Юрия Чайки тоже похоже на почетное трудоустройство высокопоставленного чиновника», — считает Уразаев.

Собеседник напомнил аналогичную ситуацию, когда Владимир Устинов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ в начале 21-го века, в мае 2008 года был назначен полпредом президента в Южном федеральном округе и уже почти 12 лет занимает эту должность.

«Думаю, самому Юрию Чайке СКФО не нужен, но в силу бизнес-интересов своих сыновей ему необходимо сохранить высокое статусное положение, для того чтобы помогать и оберегать их бизнес от нападок», — отметил эксперт.

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Кроме того, по мнению Уразаева, желание Владимира Путина назначить бывшего генпрокурора своим представителем на Северном Кавказе может быть связано и с необходимостью усилить федеральное влияние в округе, где экономика страдает от коррупции и проявлений экстремизма. В таком случае появляются шансы на улучшение ситуации, резюмировал политолог.

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Отметим, что у Юрия Чайки два сына: 31-летний Игорь и 43-летний Артем. По информации Forbes, за время службы отца в высшей прокурорской должности они построили бизнес-империю с интересами в разных сферах: от соляной промышленности до вывоза мусора. При этом сам Юрий Чайка в январе 2017 года в интервью ТАСС заявил, что за успехом его сыновей стоят исключительно их бизнес-способности.

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