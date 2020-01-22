Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 22 января, Совфед обсудит кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора Российской Федерации, сообщает ИА REGNUM.

Кандидатуру Краснова представил на обсуждение верхней палаты парламента президент РФ Владимир Путин. Накануне профильные комитеты Совфеда рекомендовали поддержать кандидатуру Краснова.

Одновременно комитеты рекомендовали Совфеду прекратить полномочия Юрия Чайки на посту генерального прокурора. Ранее Чайка принял предложение Путина о назначении на пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Указ формально еще не подписан.

На заседании Совфеда ожидается присутствие Чайки, сенаторы намерены поблагодарить его совместную плодотворную работу.

Кроме того, предполагается, что кандидат на пост генпрокурора Краснов ответит на вопросы членов Совфеда и расскажет о своем видении работы.