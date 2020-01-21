Давос, Швейцария, , 18:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным как минимум три раза в ближайшие полгода. Об этом он заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Вучича, он «в любом случае» увидится с Путиным в ближайшее время в Израиле, после этого, спустя два года, два лидера увидятся вновь, а затем, в мае, Вучичу предстоит поездка в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине со Дня Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Израиле состоится форум памяти жертв Холокоста.