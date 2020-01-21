Москва, 21 января 2020, 17:57 — REGNUM Экономический блок правительства РФ смог выстоять в условиях санкций, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом он подчеркнул, что РФ не сможет достигнуть среднемировых темпов роста из-за санкций и из-за целенаправленного давления США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам профессора кафедры финансов Российской экономической школы Олега Шибанова, меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, внесут вклад в расширение совокупного спроса в экономике и приведут к ускорению роста.
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