Москва, , 17:57 — REGNUM Экономический блок правительства РФ смог выстоять в условиях санкций, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы в глубокой обороне. Можно говорить о том, что нужны изменения, но давайте не забывать о том, насколько было тревожно пять лет назад, когда вводили жесточайшие санкции, когда экономика была к этому не готова. Экономический блок правительства выстоял и смог нарастить золотовалютные резервы», — сказал Юсин.

При этом он подчеркнул, что РФ не сможет достигнуть среднемировых темпов роста из-за санкций и из-за целенаправленного давления США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам профессора кафедры финансов Российской экономической школы Олега Шибанова, меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, внесут вклад в расширение совокупного спроса в экономике и приведут к ускорению роста.

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