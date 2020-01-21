Архангельск, , 17:54 — REGNUM Губернатор Архангельской области призвал журналистов быть честными в освещении его деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я всегда благодарен за совместную работу. У меня только одна просьба, и я много раз об этом говорил — давайте будем честными, мне больше ничего не надо, — заявил губернатор на пресс-конференции, отвечая на вопрос о критике в СМИ. — Мне больше ничего не надо […] Я не считаю зазорным признавать ошибки и действия, которые требуют корректировки. И мне кажется, было бы корректно, если бы было встречное движение. Мне без вас никуда, я вас всех безгранично люблю и уважаю».

Вместе с тем глава региона добавил, что критика его действий в СМИ — результат проявленной нечестности:

«Иногда то, что происходит, может быть тяжелым для меня… все эти «макарошки» мы повесили не на Орлова Игоря Анатольевича, а на губернатора Архангельской области. И нечестность привела к этому. Очень рассчитываю, что мы все сделаем выводы и будем работать», — заявил он.

Напомним, последняя строчка в национальном рейтинге губернаторов в 2019 году досталась именно Игорю Орлову. Эксперты назвали главным катализатором падения его рейтинга скандал со строительством полигона на станции Шиес, в частности — его реакцию на протесты. Сам Орлов неоднократно заявлял, что не воспринимает всерьез рейтинги, но признался, что Шиес «здорово ударил» по его имиджу.