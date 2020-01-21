Москва, , 17:57 — REGNUM Новым руководителем департамента столицы по конкурентной политике назначен Иван Щербаков. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

В сообщении отмечено, что новый глава департамента по конкурентной политике ранее занимал должность заместителя главы департамента городского имущества города Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев был снят с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Чиновник занял пост генерального директора особой экономической зоны «Технополис «Москва».

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