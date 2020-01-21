Мадрид, , 18:00 — REGNUM Декларация по чрезвычайной климатической ситуации в Испании утверждена властями этой страны 21 января, сообщила журналистам испанский министр экологического перехода Тереса Рибера.

В этом документе власти сообщают о планах по улучшению экологической ситуации в стране, в том числе по снижению выбросов в атмосферу и по борьбе с последствиями изменения климата.

В испанском правительстве отмечают, что пора взяться за проблемы с климатом. В вышеуказанной декларации прописан ряд мер, которые начнут исполнять в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября минувшего года испанское правительство предложило провести на своей территории международный саммит по климату.

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