Ставрополь, , 17:48 — REGNUM В случае утверждения Юрия Чайки в должности полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе он станет пятым на этом посту.

Напомним, СКФО — самый молодой округ в России. Он создан в 2010 году. В округ входят семь субъектов РФ — республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. За время его существования представителями президента РФ в нем были четыре человека. Первым и самым продолжительным был срок работы в этой должности у Александра Хлопонина. Экс-губернатор Красноярского края занял пост 19 января 2010 года.

Проработав четыре года, он уступил место Сергею Меликову — генерал-полковнику, первому заместителю начальника главного штаба внутренних войск МВД РФ. Он проработал на посту полпреда два года — до 28 июля 2016 года. Его сменил вице-адмирал, Герой России Олег Белавенцев — ранее полпред президента РФ в Крымском федеральном округе.

Следующим, четвертым, полпредом стал Александр Матовников. На этом посту Герой России, генерал-лейтенант был утвержден с 26 июня 2018 года.

Поздравляя жителей округа с 10-летием, которое отмечалось 19 января 2020 года, Матовников сказал, что за это время на Кавказе произошли серьезные качественные перемены. Он также отметил, что впереди еще много работы и пожелал жителям СКФО новых успехов в созидательном труде на благо России.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка получил предложение стать полпредом главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Он также отметил, что указ еще не подписан.

Ранее, 20 января Владимир Путин сообщил об освобождении Чайки от должности. Вместо него он предложил для рассмотрения кандидатуру заместителя главы СКР Игоря Краснова.

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