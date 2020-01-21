Давос, Швейцария, , 17:45 — REGNUM Азербайджанская нефть может поставляться в Белоруссию через трейдинговые операции, сообщил 21 января журналистам в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Socar Trading осуществляет такие поставки «по всему миру», так что и Белоруссия не будет исключением, если будут соответствующие договорённости. Однако из Минска пока предложений не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусский президент Александр Лукашенко 21 января заявил о планах диверсификации нефтяного импорта: у Москвы Минск намерен покупать не более 40% нефти.

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