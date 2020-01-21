Милан, Италия, , 17:44 — REGNUM Если парламент Италии примет решение лишить Маттео Сальвини депутатской неприкосновенности и привлечь к суду, то судить будут не Сальвини, а Италию, заявил лидер «Лиги» во вторник, 21 января.

«Судить будут образ Италии — прекрасной, безопасной и свободной», — сказал Сальвини.

Как сообщало ранее, обвинение, которое может быть предъявлено Сальвини (и которое будет предъявлено, если парламент вслед за уже утвердившей это решение профильной комиссией проголосует «за»), предполагает до 15 лет лишения свободы.

Сальвини обвиняют в превышении полномочий и насильственном ограничении свободы группы граждан. Речь идет о нелегальных мигрантах, которых он (на посту главы МВД) распорядился не выпускать с корабля, стоящего в одном из портов страны.

По мнению самого Сальвини, его действия не только не противоречили итальянским законам и интересам страны, а также мнению избирателей (которые и голосовали за «Лигу» в 2018 году ради решения проблемы нелегальной миграции), но также было согласовано с Джузеппе Конте, который в то время возглавлял коалиционное правительство «Лиги» и популистов, а теперь возглавляет правительство популистов и либералов.

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