Чебоксары, , 17:40 — REGNUM Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка, которому предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, отправляется в «почётную ссылку». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик отмечает, что Северный Кавказ становится местом «почётной ссылки» высокопоставленных силовиков, в том числе генеральных прокуроров. Ранее в Южном ФО полпредом назначен Владимир Устинов, а теперь полпредом в Северо-Кавказском ФРО становится Юрий Чайка.

«Настала пора отправлять Чайку в ссылку. В царские времена на Северный Кавказ отправляли революционно настроенных деятелей, сейчас он стал площадкой для трудоустройства бывших высокопоставленных силовиков. Реальные, системные проблемы на Кавказе Чайке вряд ли удастся разрулить, но и отправлять его в никуда тоже нельзя, так как фигура пока слишком влиятельная, слишком много знает, технологиями владеет», — полагает Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрия Чайку освободили от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу. 21 января стало известно о том, что ему предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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