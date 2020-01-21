Москва, , 17:40 — REGNUM Глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев освобождён от этой должности. Об этом сообщает комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение 20 января подписал мэр столицы Сергей Собянин. В качестве основания отставки указан «переход на новое место работы». Отмечено, что Дегтев занял пост генерального директора особой экономической зоны «Технополис «Москва». Чиновник будет курировать продвижение проектов российских производителей на российском и международном рынках.

«Уверена, на новом месте Геннадий Дегтев как эффективный руководитель сумеет сделать многое для процветания столицы и упрочения ее позиций на мировом уровне. Мы ставим перед собой задачу сделать московскую особую экономическую зону лучшей в мире, привлечь сюда мировых лидеров инженерной мысли и производства», — сказала пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

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