Рига, , 17:31 — REGNUM Объявление о ликвидации Ассоциации портов Латвии опубликовано в газете Latvijas Vēstnesis в предусмотренном законом порядке, пишет портал Tvnet.lv.

Ликвидатором компании назначен исполнительный директор Ассоциации Карлис Лейшкалнс. Другие члены правления — депутат Европарламента Аддрис Америкс и председатель правления Свободной экономической зоны Лиепаи, заместитель мэра этого города Улдис Сеск вышли из состава правления 29 октября и 20 декабря 2019 года соответственно.

Латвийская Ассоциация портов работала с 31 марта 1999 года.

Напомним, Ассоциация портов Латвии, наряду с её председателем мэром Вентспилса Айваром Лембергом, 9 декабря прошлого года была включена в список санкций США. В течение трех месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации у кредиторов имеются 3 месяца, чтобы заявить о своих требованиях.