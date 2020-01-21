Москва, , 17:29 — REGNUM Члены нового правительства РФ должны сделать так, чтобы граждане РФ почувствовали реальное улучшение своей жизни, считает заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У нас было несколько периодов. Первый период это 1990-е годы, когда все падало и никто не понимал, чем это все закончится. Второй период, это «нулевые», когда мы начали стабилизировать нашу страну. Но когда окружающий нас мир, наши конкуренты (политические и экономические) увидели, что мы реально встаем на ноги, началось то, о чем вы знаете. Тут еще международный кризис. Затем мы даже в этих условиях смогли стабилизировать экономику, — сказал Климов. — Но граждане хотели бы на себе ощущать все эти плюсы. За полтора-два года, те люди, которые придут в правительство РФ, должны сделать так, чтобы все почувствовали, что время перемен это плюс. Причем поняли не с экранов телевизоров, а на своем семейном бюджете. Мы сегодня переходим в новую систему и в этой системе отговорки уже не пройдут».

Что касается нового главы правительства РФ, то его Климов назвал человеком, который до деталей знает всё, что происходит в стране.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 января второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе.

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