Богота, , 17:26 — REGNUM Цель американской политики в Венесуэле — помочь народу этой страны провести свободные выборы, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передаёт 21 января La W Radio.

По словам главы Госдепа, Вашингтон рассчитывает урегулировать ситуацию в Венесуэле миром. Он, говоря за жителей Венесуэлы, добавил, что они «хотят накормить свои семьи», причём им не нужно «давление» со стороны президента страны Николаса Мадуро.

Помпео «Они хотят свободных и справедливых выборов. Наша цель — помочь им в этом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января Помпео находился с визитом в Колумбии, где он выступил на конференции, посвящённой борьбе с терроризмом.

Много было сказано про Венесуэлу, в том числе про то, что Мадуро помогают военные проиранской «Хезболлы», которых в Штатах считают террористами. Глава Госдепа заявил в очередной раз, что Мадуро «должен уйти».

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