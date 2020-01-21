Богота, 21 января 2020, 17:26 — REGNUM Цель американской политики в Венесуэле — помочь народу этой страны провести свободные выборы, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передаёт 21 января La W Radio.
По словам главы Госдепа, Вашингтон рассчитывает урегулировать ситуацию в Венесуэле миром. Он, говоря за жителей Венесуэлы, добавил, что они «хотят накормить свои семьи», причём им не нужно «давление» со стороны президента страны Николаса Мадуро.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января Помпео находился с визитом в Колумбии, где он выступил на конференции, посвящённой борьбе с терроризмом.
Много было сказано про Венесуэлу, в том числе про то, что Мадуро помогают военные проиранской «Хезболлы», которых в Штатах считают террористами. Глава Госдепа заявил в очередной раз, что Мадуро «должен уйти».
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