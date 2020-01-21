Симферополь, , 17:27 — REGNUM В Крыму разработают список объектов, в которые вкладываются бюджетные инвестиции, чтобы проанализировать, насколько вложенные средства эффективны. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы должны знать, какие объекты дают максимальный результат и при каких объёмах вложения средств. Все это позволит нам в дальнейшем более точно прогнозировать и формировать доходную часть бюджетов», — уточнил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил, что на сайте министерства экономического развития республики создадут раздел, где можно анонимно заполнить анкету по качеству оказания республиканских и муниципальных услуг, а также оставить свои пожелания и информацию о проблемных вопросах.

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