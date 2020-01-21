Симферополь, 21 января 2020, 17:27 — REGNUM В Крыму разработают список объектов, в которые вкладываются бюджетные инвестиции, чтобы проанализировать, насколько вложенные средства эффективны. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил, что на сайте министерства экономического развития республики создадут раздел, где можно анонимно заполнить анкету по качеству оказания республиканских и муниципальных услуг, а также оставить свои пожелания и информацию о проблемных вопросах.
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