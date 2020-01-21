Москва, , 17:19 — REGNUM Генерал-лейтенант, ветеран спецподразделения «Альфа» Александр Матовников покидает пост полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Решение о его дальнейшей судьбе будет принято завтра, 22 января. Об этом сегодня, 21 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. в интервью газете «Ведомости».

Напомним, что президент России Владимир Путин отправил в отставку генерального прокурора России Юрия Чайку. Также глава государства предложил Чайке занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

По словам Пескова, 22 января буде объявлено, о дальнейшем месте работы генерала Матовникова.