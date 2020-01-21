Москва, , 17:14 — REGNUM Стабильное развитие РФ должно выйти на новую орбиту, считает заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Впервые в российской истории, нынешнее правительство пока назначается без прямого участия парламента, а вот все последующие будут с прямым. Никогда за тысячу лет российской истории такого не было. И те люди, которые сейчас придут, они должны задать тон, чтобы все дальше шло нарастающей. И чтобы наше стабильное развитие вышло на новую орбиту. Мы вступаем в новую эпоху», — сказал Климов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РБК новым помощником российского президента Владимира Путина, вероятно, станет и. о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин.

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