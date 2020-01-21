Москва, 21 января 2020, 17:14 — REGNUM Стабильное развитие РФ должно выйти на новую орбиту, считает заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РБК новым помощником российского президента Владимира Путина, вероятно, станет и. о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин.
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