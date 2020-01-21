Симферополь, 21 января 2020, 17:13 — REGNUM Власти Крыма будут искать в субъектах РФ лучшие законодательные практики, чтобы применять их на территории своего региона. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в республике усилят контроль качества услуг, предоставляемых республиканскими и муниципальными органами власти.
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