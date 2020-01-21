Симферополь, , 17:13 — REGNUM Власти Крыма будут искать в субъектах РФ лучшие законодательные практики, чтобы применять их на территории своего региона. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Раз в месяц будет проводиться мониторинг изменений в региональных законодательствах по всей стране с целью выявления лучших практик и их адаптация под крымскую действительность», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в республике усилят контроль качества услуг, предоставляемых республиканскими и муниципальными органами власти.

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