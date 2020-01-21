Москва, , 17:04 — REGNUM Новым помощником российского президента Владимира Путина, вероятно, станет и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин, передаёт 21 января РБК.

По данным источника, близкого к Министерству экономического развития РФ, новым министром, вероятно, назначат губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Отмечается, что претендент на должность главы МЭР и Орешкин давно взаимодействуют «по работе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 г. правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. 16 января новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, и сейчас идёт формирование нового правительства.

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