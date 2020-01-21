Симферополь, 21 января 2020, 17:06 — REGNUM В Крыму усилят контроль качества услуг, предоставляемых республиканскими и муниципальными органами власти. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и реформировании Конституции. Позже глава Крыма, заявил, что усиление роли губернаторов, анонсируемое президентом, очень актуальная для Крыма и других регионов страны инициатива, которая будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства.
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