Симферополь, , 17:06 — REGNUM В Крыму усилят контроль качества услуг, предоставляемых республиканскими и муниципальными органами власти. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Будет принят ряд мер по ужесточению контроля качества всех услуг, предоставляемых республиканскими и муниципальными органами власти. Наша задача — не только ликвидировать очереди, но и максимально оптимизировать работу структур, включая их цифровизацию и отладку документооборота», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и реформировании Конституции. Позже глава Крыма, заявил, что усиление роли губернаторов, анонсируемое президентом, очень актуальная для Крыма и других регионов страны инициатива, которая будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства.

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