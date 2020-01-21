Москва, , 16:58 — REGNUM Полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) может стать Юрий Чайка. С соответствующим предложением обратился к нему сегодня, 21 января, Владимир Путин. Напомним, Юрий Чайка на протяжении последних 14 лет возглавлял Генпрокуратуру РФ. 20 января стало известно, что он покинул этот пост «в связи с переходом на другую работу».

Как отмечает агентство экономической информации «Прайм», кадровое решение президента политологи связывают, в первую очередь, с необходимостью усиления антикоррупционной составляющей в вертикали власти в округе. Именно от реализации этой задачи, по существу, зависит дальнейшее динамичное развитие СКФО в русле определенных государством задач, а также совершенствование институтов гражданского общества в Северо-Кавказских регионах. Для реализации этой задачи Юрий Чайка, как подчеркивают эксперты «Прайм», обладает всем необходимым: профессионализмом, ответственностью и, что особенно важно в связи с его новым назначением — большим опытом контроля за соблюдением законности в самом СКФО. В частности, под его руководством прокуратура ранее расследовала множество коррупционных эпизодов и схем в регионах округа. Так, знаковым стало «дело Арашуковых», в рамках которого год назад Чайка лично направил в Совет Федерации запрос о снятии депутатской неприкосновенности и аресте экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Кроме того, надзорное ведомство инициировало проверки деятельности высокопоставленных чиновников в Республике Дагестан. Собранные прокуратурой материалы стали основной для так называемого «дагестанского дела», в рамках которого арестованы десятки коррупционеров из региона. Теперь, после назначения на пост полпреда президента в СКФО, перечень полномочий Юрия Чайки в округе будет значительно расширен, поясняет агентство. Как представитель гаранта конституции он займется вопросами прав и свобод граждан, проживающих на территории Северного Кавказа, в самом широком смысле слова.

Собственно, именно эти вопросы были в ведении Чайки на посту генерального прокурора РФ, напоминает «Прайм». Под его руководством ведомству удалось добиться впечатляющих результатов. Прежде всего, эксперты отмечают рост доверия к генпрокуратуре со стороны бизнеса и населения. По данным ВЦИОМ, в настоящее время 48% граждан и 67% представителей бизнеса высказывают доверие надзорному ведомству, число обращений в которое растет год от года. Так, только за первые полгода 2019 года в органы прокуратуры поступило более 2, 4 млн обращений, что на 2,6% превышает аналогичный показатель позапрошлого года. Росту показателей доверия к прокуратуре при Чайке способствовал целый рад факторов. Прежде всего, надзорное ведомство принимало активное участие в расследованиях наиболее болезненных с точки зрения соблюдения прав граждан и предпринимателей историй. Например, активно проявляла себя в сфере защиты прав дольщиков — за 6 месяцев прошлого года прокуратура выявила более 6, 2 тысячи нарушений законодательства о долевом жилищном строительстве. А в части защиты прав предпринимателей ведомству, в том числе, удалось добиться успехов в плане своевременного принятия мер прокурорского реагирования для погашения представителям бизнеса задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В целом, за последние четыре года было погашено более 133 млрд рублей таких задолженностей.

Кроме того, в прокуратуре начала работу прямая линия с предпринимателями, организована специальная рабочая группа по защите прав бизнесменов, а также установлен канал прямой связи для обращения бизнесменов лично к генеральному прокурору.

Тот факт, что генпрокуратура сегодня практически всегда на связи с населением и предпринимателями — тоже заслуга Чайки, уверены эксперты «Прайм». Под его руководством ведомство значительно преуспело на пути цифровой трансформации и перехода на электронный документооборот, расширила свое присутствие в средствах массовой информации и социальных сетях. Политологи не сомневаются, что теперь, в связи с назначением Юрия Чайки на пост полпреда президента в СКФО, подобные масштабные изменения к лучшему ожидают весь Северный Кавказ.