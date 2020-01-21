Москва, , 16:58 — REGNUM Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное доверие и за предложение «перейти на новый участок работы». Об этом он заявил в ходе встречи с главой государства.

«Уровень жизни граждан, я убеждён, мы поднимем», — сказал Чайка, комментируя новую должность.

Он также выразил мнение о том, что все национальные проекты на территории Северо-Кавказского федерального округа будут реализованы.

Чайка также пообещал не снижать уровня борьбы с терроризмом, экстремизмом и коррупцией, а также взять курс на декриминализацию общества в регионе.