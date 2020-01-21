Рига, , 16:53 — REGNUM Правящая коалиция в Сейме (парламент) Латвии отвергла идею министра внутренних дел страны Сандиса Гиргенса выбрать начальника госполиции Латвии на конкурсной основе. Об этом пишет портал Diena.lv.

Предыдущий начальник госполиции Латвии Интс Кюзис, находившейся в этой должности с 2011 года, был вынужден подать в отставку в результате конфликта с Гиргенсом до окончания срока своих полномочий летом 2020 года. Сандис Гиргенс назвал эту отставку «логичным шагом» и отказался принять во внимание рекомендации Кюзиса относительно сменщика.

Журналисты отмечают, что круг претендентов на высокую должность сузился. Требованиям на данный момент удовлетворяют два кандидата: начальник главного управления уголовной полиции Андрей Гришин и руководитель полиции Рижского района Юрис Шулте.

Согласно закону, предложенную министром кандидатуру должно утвердить правительство. Начальник государственной полиции утверждается в должности на 5 лет.