Киев, , 16:47 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины сегодня, 21 января, объявило о возможном принудительном приводе бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

По данным силовиков, Порошенко без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос.

«Соответственно, следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — заявил журналистам следователь ГБР Олег Корецкий.

«Понятно, что многие на Банковой (улица, где расположен офис президента Украины — ред.) и не только на Банковой очень бы хотели именно этого сценария. Чтобы жесть, наручники, за волосы в автозак, а потом в СИЗО. Но следователю ГБР стоило бы подумать не только о желании старших товарищей с хорошим влиянием, но и о политических последствиях для Украины», — комментирует ситуацию политолог Кирилл Сазонов.

По мнению эксперта, такая форма для Запада будет выглядеть не как неотвратимость правосудия, а как политическая расправа.

«Нужные кадры будут. Так что мозги надо иногда включать даже следователю. Перед законом все равны, и это правильно. Но иногда нужно работать аккуратно», — призывает Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко сейчас вручены повестки на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовных производств, которые рассматриваются ГБР.

Адвокат Порошенко уже заявил, что принудительно приводить экс-президента нет причин — он придет свидетельствовать в бюро в ближайшую пятницу, 24 января.