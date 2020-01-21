Москва, , 16:39 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Инициатива предложена на рассмотрение президентом РФ, нормы направлены на реализацию послания Федеральному собранию.

Проект закона не затрагивает фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривает изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

После принятия законопроекта в первом чтении, будут предлагаться поправки, которые уже сейчас готовятся в рамках созданной президентом рабочей группы. Принимаются, рассматриваются и обобщаются как предложения, поступающие от граждан, так и поправки членов рабочей группы, отметил глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Ко второму чтению также будут выработаны положения о порядке проведения общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию. Оно должно пройти после одобрения закона парламентом, но до подписания президентом. К участию в подготовке голосования по инициативе рабочей группы будут привлечены специалисты Центральной избирательной комиссии (ЦИК).