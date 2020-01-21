Киев, , 16:38 — REGNUM 51% украинцев в настоящий момент считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны является ее вступление в НАТО.

Соответствующие результаты исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова были представлены сегодня, 21 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи заявляют, что это самый высокий процент сторонников вступления в НАТО за всё время проведения опросов.

Кроме того, внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а еще 6% респондентов считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ.

Любопытно, что вступление в НАТО поддерживают на Западе Украины более 80% респондентов и 54% — в центральных регионах. На юге и востоке Украины население предпочитает нейтральный статус (42%).

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.