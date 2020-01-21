Москва, , 16:36 — REGNUM В США сохраняются возможности для поддержки экономического роста в ближайшей перспективе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на телеканале «Россия 24».

«Американцы ещё могут поддержать определённый экономический рост. Но это в том числе благодаря Трампу — выборы приближаются. И он всё сделал для того, чтобы в 2020 году экономика существовала нормально. В Америке сейчас всё в порядке», — заявил Аксаков.

По его словам, США смогли своевременно обеспечить себе определённое пространство для манёвра за счёт прежней денежно-кредитной политики.

«Проблема заключается в том, что Европе двигаться вниз по ставкам некуда. У США есть запас и они, я думаю, в этом плане грамотнее поступили, подняли свои ставки и теперь постепенно их снижают», — добавил он.

Согласно последнему опросу руководителей крупнейших компаний мира PwC, доля руководителей, пессимистично настроенных в отношении роста мировой экономики, за два года выросла в 10 раз и достигла рекордно высокого уровня. В частности, 53% респондентов прогнозируют замедление темпов роста. В 2019 году таких респондентов было 29%, а в 2018 году доля пессимистов составляла лишь 5%.